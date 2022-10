Nepal | almeno 33 morti per inondazioni e smottamenti

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Katmandu, 12 ott. (Adnkronos) -33 persone sono morte a causa diin tutto iloccidentale la scorsa settimana, secondo quanto riportato dai media locali. Le piogge monsoniche hanno colpito maggiormente la provincia di Karnali, nel nord-ovest del Paese, dove migliaia di residenti sono stati evacuati. Centinaia di case sono state danneggiate dalle valanghe e dalle22 persone sono ancora disperse in tutta la provincia e altre decine sono ferite. I soccorritori hanno avuto difficoltà nel raggiungere la regione montuosa durante le piogge. "Abbiamo mobilitato gli agenti di polizia e organizzato un elicottero per il soccorso aereo da Surkhet", ha detto un portavoce della polizia, citato dall'Annapurna Post.

