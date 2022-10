Napoli agli ottavi | tutte le combinazioni per qualificarsi già stasera

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il percorso europeo deldi Luciano Spalletti è stato fin qui sontuoso, 9 punti in tre partite con 13 gol fatti e solo 2 subiti per gli azzurri, in un girone definito “di ferro” ai nastri di partenza. Alle 18.45 di questa sera, i partenopei tornano in scena al Maradona proprio contro l’Ajax, in cerca di vendetta per i 6 gol subiti la scorsa settimana. D’altro canto, ilnon starà di certo a guardare data la posta in gioco: la qualificazionedi finale di Champions con due turni d’anticipo. Basta un solo punto per consegnare gli azzurri fra le migliori 16 d’Europa eppure, all’ombra del Vesuvio, non ci si accontenta. Spalletti è stato chiaro e categorico: “Si giocherà per vincere, perché io e ilvogliamo il 1° posto”. Una vittoria azzurra sarebbe fondamentale, anche in ...