Milly Carlucci rassicura Iva Zanicchi | “Non è un omicidio”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)ha sempre sostenuto di odiare le polemiche e infatti, anche in questa nuova edizione di Ballando con le Stelle, sta cercando in tutti i modi di buttare acqua sul fuoco esploso fra Selvaggia Lucarelli e Iva. Quando ha incontrato la cantante nel backstage della trasmissione,l’ha infatti tranquillizzata: “Ma sì che passa! Quello che è successo, è successo. Hai chiesto scusa, hai richiesto scusa pubblicamente, lo ridirai sabato nella clip. Non è un!“. .@e Giancarlo incontrano le coppie per commentare il debutto e fare piani per il futuro. @ivae Giampiero Mughini hanno avuto un esordio difficile ma ora bisogna buttarsi tutto alle spalle e andare ...