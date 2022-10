Meloni | gli Usa e la sfida delle autocrazie Parla Surotchak Iri

Leggi su formiche

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Non “mostri” né “populisti” ma “realisti” e questo “la gente lo capisce”. Nel fine settimana Giorgiaè tornata are, in attesa di ricevere l’incarico dal Colle per formare il nuovo governo, alla kermesse di Vox, il partito ultraconservatore spagnolo. Rivolgendosi alla folla riunita domenica in piazza a Madrid per la festa Viva 22, la leader di Fratelli d’Italia ha messo al centro del suo intervento gli errori dell’Europa e la via da seguire per “controllare il proprio destino”. Dopo aver esaltato “l’Europa dei patrioti”, ha criticato le politiche comunitarie: “Dagli alimenti alle materie prime ci siamo riscoperti deboli: quando noi conservatori denunciammo gli errori di un’Europa che si occupava di problemi secondari invece dei grandi temi strategici non lo facevamo perché populisti o nemici dell’Europa ma perché eravamo lucidi e la storia ...