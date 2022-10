Manca l’acqua | scuole chiuse a Nettuno il 13 ottobre

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)– In considerazione dell’interruzione idrica che interesserà il territorio comunale, con l’ordinanza n.18/2022 è stata disposta la chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado del Comune diad eccezione dell’Istituto Itis Trafelli, Scuola elementare e materna Santa Barbara e Scuola elementare e materna Cadolino, zone non interessate dal disservizio come da comunicazione del gestore, per l’intera giornata di giovedì 132022 al fine di tutelare le condizioni igienico sanitarie degli utenti interessati. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per ...