Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursulader Leyen, parlando alla Conferenza degli ambasciatori. "Le violenze scioccanti inflitte al popolo iraniano non possono rimanere senza ...SCENARI/ Russia,, Cina, Turchia: il patto degli "imperi" contro l'egemonia Usa Ma i risultati ... SPY FINANZA/ La domanda chiave su Ursulader Leyen e Josep Borrell Sul versante geopolitico la ... Iran: von der Leyen, sanzionare responsabili repressione - Ultima Ora "Credo che l'Europa debba sempre difendere i valori in cui crediamo e sostenere tutti coloro che stanno lottando per questi valori", ha evidenziato von der Leyen, ricordando "le coraggiose donne ..."Credo sia arrivato il momento di sanzionare le persone responsabili" della repressione delle donne iraniane e della "violazione" dei loro diritti. (ANSA) ...