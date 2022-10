Forti vendite sui titoli di Stato europei Rendimento dei Btp decennali in rialzo a 4 | 85% | lo spread si allarga a 245 punti

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Giornata tesa sul mercato obbligazionario con i rendimenti deididella zona euro tutti in deciso. Il Btp decennale italiano paga il 4,85%, 20base (lo 0,2%) in più di ieri. Il bund tedesco segna undei tassi di 11a 2,40%. Lo, il differenziale tra i due rendimenti, si amplia quindi di 9a quota 245. Ifrancesi rendono il 3,01% (+ 13), quelli spagnoli il 3,58% (+ 13). In deciso, + 17, anche i rendimenti deiinglesi che salgono al 4,60%. Questa mattina il Tesoro italiano ha collocato sul mercato Bot a 1 anno per un valore di 6 miliardi di euro e rendimenti ...

Il Fatto Quotidiano

