Energia | Ferro Ice | ' price cap o disaccoppiamento madre di tutte le sfide'

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Milano, 12 ott.(Adnkronos) - Il settore dell'industria è "centrale per l'export italiano, ricordo alcune cifre: 3,3 miliardi di esportazioni lo scorso anno per il settore delle macchine utensili e della robotica, una crescita del 10,6% dell'anno precedente. E guardo con ottimismo anche alle prospettive, perché anche se non siamo ancora ritornati ai livelli del 2019, le prospettive ci sono anche nei sei mesi di quest'anno, ma il tema dell', con ilcap o la dissociazione del prezzo dell'da quello del gas, oggi, è ladile". Così Carlo, presidente dell'Ice, nel suo intervento all'inaugurazione di Bimu, la fiera biennale internazionale dedicata all'industria costruttrice di macchine utensili organizzata da Ucimu, in corso a Rho ...

