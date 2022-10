Cremonese | conferenza stampa Quagliata | «Con lo Spezia sarà una battaglia»

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L’esterno grigiorosso ha parlato inin vista della prossima partita di Serie A contro loGiacomo, esterno della, ha parlato inin vista della prossima partita del campionato di Serie A contro lo. Di seguito riportiamo le sue parole. IL CAMPIONATO – «Non abbiamo avuto partite che ci hanno permesso di esprimerci al meglio e dare valore al grande lavoro che svolgiamo durante la settimana. I risultati purtroppo non sono arrivati e questo ci rammarica profondamente, dobbiamo però proseguire su questa strada. Sono state prestazioni importanti le nostre ma i punti non sono arrivati. Rimaniamo comunque sereni anche perché dalla nostra abbiamo un tifo eccezionale alle spalle che ci ...

Giacomo Quagliata, esterno della Cremonese, è intervenuto in conferenza stampa al Centro Arvedi: "Con il Napoli c'è stato un continuo duello sulle fasce. Con avversari di quel calibro devi necessariam ..."
Giacomo Quagliata, esterno della Cremonese, è tornato a parlare dell'ultima partita contro il Napoli in campionato: 'Giocando così i punti arriveranno'.