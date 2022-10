Civitavecchia | furgone in fiamme sull’autostrada | inferno di fuoco sulla A12

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)– Mattinata di duro lavoro per i Vigili deldi, che questa mattina, intorno alle ore 8.30, sono intervenutiA12, poco dopo l’uscita dinord, in direzione Roma, più precisamente al km 55,500, per spegnere un incendio divampato su un. All’arrivo dei pompieri, il mezzo era completamente avvolto dalle, tanto che gli uomini della Bonifazi, intervenuti con la 17 A e un’autobotte, hanno dovuto chiedere l’ausilio della 17 B vista l’intensità del rogo. Oltre a domane le, i Vigili delhanno dovuto anche fare i conti col gasolio del mezzo che si stava riversando nei canali di scolo delle acque piovane. In poche ore l’incendio è stato spento prima che si propagasse ...

Il Faro online

