Benevento-Ternana affidata a Volpi di Arezzo | i precedenti

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sarà Manueldia dirigerein calendario sabato alle ore 14 al Ciro Vigorito. Il suo ultimo precedente coni giallorossi si riferisce alla stagione 2020/21, quando nel campionato di serie A la Strega di Filippo Inzaghi riuscì a imporsi 2-0 alla Dacia Arena di Udine. Gli altri due incroci entrambi in B:-Spezia 3-1 (2019/20) e-Ascoli 1-2 (2018/19). A coadiuvarenella sfida del Vigorito saranno gli assistenti Mauro Galetto di Rovigo e Giuseppe Di Giacinto di Teramo. Il primo era stato già designato lo scorso anno per un match dei sanniti in occasione di-Monza (3-1 al Vigorito). Il secondo, sempre relativamente alla scorsa stagione, ...

