Barcellona-Inter | la MOVIOLA LIVE | scintille Skriniar-Lewandowski | accenno di rissa in campo

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Gara tesissima adove arriva l'che ha trionfato in casa una settimana fa. In ballo una grossa fetta della qualificazione...

In questa stagione ha già diretto due gare nella fase a gironi della Champions League e cioè Tottenham Marsiglia 2 - 0 e1 - 0. Ha diretto poi nei turni di qualificazione la sfida ...Nuova bufera sul nerazzurro nel corso del primo tempo di: 'Doveva spaccare la porta'. Le reazioni social L'è in svantaggio al Camp Nou nel finale del primo tempo del match di Champions League. A sbloccare il match è stato Dembele su ...Clamoroso episodio al 17' di Barcellona-Inter: dopo la traversa di Dzeko la palla arriva sui piedi de Vrij. Ecco cosa è successo Una buona Inter, almeno per i primi 35', deve inchinarsi al Barcellona ...Dovremo fare un’altra grande partita perché sappiamo quello che ci aspetta Dovremo essere bravi a essere compatti e giocare nel migliore dei modi. Lautaro Inzaghi Barcellona. LE DICHIARAZIONI. “Quella ...