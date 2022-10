Avviso agli automobilisti | multe ancora più salate | state attenti

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)italiani. Vi sonocifre altissime per chi trasgredisce le regole stradali e del codice Arriva una novità piuttosto importante per quanto riguarda gliitaliani. Non certo tra le più gradevoli, visto che si tratta di un rincaro in vista dellee delle sanzioni. Chi infrange il codice della strada L'articolo proviene da Inews24.it.

Comune di Fucecchio

- - > Imagoeconomica .importante per le famiglie in difficoltà con il pagamento della rata del mutuo per la prima ... ai liberi professionisti eimprenditori individuali che nel trimestre ..."In riferimento all'pubblico esplorativo per la formazione di elenchi regionali di medici in formazione ... L'iter seguito dal Dipartimento Tutela della Salute consentirà, pertanto,... Fiera di Novembre 2022. Avviso agli operatori interessati alle operazioni di spunta Chi infrange il codice della strada rischierà sempre più grosso. In particolare per chi commette una infrazione brutale sia a livello morale che a livello strutturale: parcheggiare senza permesso nei ...Aumentare la consapevolezza dei rischi e pericoli che ruotano intorno al mondo del gioco d’azzardo cercando di coinvolgere e sensibilizzare il ...