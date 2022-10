(Di mercoledì 12 ottobre 2022)sono sempre più innamorati. Stanno insieme da sei anni, sono riusciti a trovare il loro equilibrio e come mostrano gli ultimi scatti della coppia, pubblicati da Chi, la passione è vivissima...

Today.it

... da quest'anno, dello staff della trasmissione televisiva 'È sempre mezzogiorno', condotta da. Nanni è stato peraltro uno studente dell'Istituto alberghiero di Villa Santa Maria che ...condivide con i fan uno scatto mozzafiato che lascia tutti a bocca aperta: che sorriso meravigliosoè la cuoca degli italiani che con i suoi programmi televisivi ha ... Antonella Clerici e Vittorio Garrone: i baci appassionati nel centro di Milano Capita anche ad Antonella Clerici di essere nervosa, in tv la vediamo sempre allegra e pronta a gestire tutto con leggerezza ma i momenti complicati ci sono per tutti. Questa settimana è sulla coperti ...Antonella Clerici ha voluto condividere con tutti un messaggio importante. Il tumore le ha portato via una persona a lei molto cara. È stato un dolore fortissimo che, ancora ...