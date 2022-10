Ultime Notizie – Ucraina | Orban | “Trump è la speranza per la pace”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 11 ottobre 2022) “Laper lasi chiama Donald“. Assist di Viktor, da Berlino, all’ex presidente americano, suo grande alleato ideologico, che da giorni continua ad affermare che servono negoziati immediati diper fermare il conflitto in, che gli “errori” di Joe Biden rischiano di trasformarsi in una Terza Guerra Mondiale. E si offre, neanche tanto velatamente, come l’unico, data la sua relazione con Vladimir Putin, in grado di gestire questi negoziati. “Gli ucraini hanno risorse senza fine perché le ricevono dagli americani”, ha detto ancora il premier ungherese, nella tavola rotonda ospitato dalla rivista Cicero e dal giornale Berliner Zeitung, non nascondendo le sue critiche alla gestione di Biden che, secondo lui, non è un interlocutore credibile per i ...