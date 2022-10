Tuttosport – “Dobbiamo vergognarci | non siamo all’altezza della Juve”

(Di martedì 11 ottobre 2022) 2022-10-12 00:03:08 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di: HAIFA (ISRAELE) – “Difficile trovare spiegazioni in questo momento. Non abbiamo parole,provare a fare meglio per essere più squadra, a trovare quella connessione che abbiamo perso negli ultimi tempi tra tutte le parti inntus e trovare una soluzione per uscirne”. Così Danilo, difensore, ha commentato a Sky Sport la sconfitta dei bianconeri sul campo del Maccabi Haifa. Il brasiliano ha aggiunto: “Faccio fatica a pensare che un calciatorentus possa essere nervoso. Non riesco a capirlo. In questi ultimi tempi quando le cose vanno peggio, ci nascondiamo, non vogliamo più giocare, cominciamo a buttare la palla lunga e su questo io non sono ...

Tuttosport

Le parole di Danilo dopo Maccabi Haifa - Juve Danilo ha poi spiegato: " Non basta dire siamo la Juventus,dimostrarlo. La Juventus c'è, c'era anche prima e sono d'accordo che ora non siamo ...vergognarci e chiedere scusa ai tifosi che sin vergonano come me e faticano ad andare a giro per strada. E' il momento di prenderci le nostre responsabilità. Non è colpa dell'allenatore se ... Danilo: "Dobbiamo vergognarci, non siamo all'altezza della Juve" HAIFA (ISRAELE) - "Difficile trovare spiegazioni in questo momento. Non abbiamo parole, dobbiamo provare a fare meglio per essere più squadra, a trovare quella connessione che abbiamo perso negli ...Il tecnico bianconero analizza le cause che hanno portato al ko contro il Maccabi: "Non è un problema tecnico-tattico. Giochiamo troppo singolarmente e a me non piace" ...