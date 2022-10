Turismo invernale | Fiumicino punta anche quest’anno sulla destagionalizzazione

(Di martedì 11 ottobre 2022)– “Ricordo a tutti gli operatori balneari interessati alladelle attività turistico-ricreative pertinenti alle Concessioni demaniali marittime, di inoltrare nuovamente le loro richieste al Comune, come previsto dall’art.15 del del P.U.A. (Piano Utilizzazione dell’Arenile)”. A parlare è il vicesindaco e assessore alle Politiche del Territorio del Comune di, Ezio Di Genesio Pagliuca. “Quella della possibilità didelle attività balneari, ad esclusione della balneazione – aggiunge – è stata una precisa volontà di questa Amministrazione, nata dopo le difficoltà economiche riscontrare a causa della pandemia da coronavirus, che vogliamo portare avanti per consentire così a tali attività di operare per tutto il corso dell’anno”. “Entro il 31 dicembre – conclude – i ...

Quest'anno a gettare ombre sulè il caro energia. Non c'è pace per il settore ma neppure per i turisti. Molti sono desiderosi di prenotare qualche giorno di vacanza in montagna ma ......essere preservate e nello stesso tempo essere sostenute nello sviluppo economico legato al...quadri ed è proseguito nel 2022 con la coltivazione di verdure sotto serra nella stagione... Il grido d'allarme di Panza sul turismo invernale: "Allarme bollette, a rischio l'ennesima stagione" Turismo invernale I gestori sono preoccupati. «Non si può non partire, fermeremmo il sistema». Aumenti del 7-11% in attesa di aiuti dallo Stato «Noi faremo il nostro dovere. Apriremo gli impianti da ...Ciao ciao settimana bianca. Con i rincari delle bollette della luce anche la vacanza sulla neve diventa un lusso. Roba da ricchi insomma. Lo scorso anno, la stagione invernale sulla neve ha subito un ...