Stellantis - Ricondizionamento | riparazione | riciclo | riutilizzo | le strategie per leconomia circolare

(Di martedì 11 ottobre 2022) I grandi costruttori automobilistici hanno ormai sdoganato il concetto di economia, avviando non pochi progetti per sfruttare i benefici, non solo finanziari, di attività quali ildei rifiuti industriali o ildi prodotti finiti. La Renault, per esempio, ha lanciato l'iniziativa Re-Factory nella sua storica fabbrica francese di Flins, mentreha creato un'apposita divisione, con specifici obiettivi da raggiungere nel quadro del piano industriale Dare Forward. La nuova business unit dovrà arrivare a fatturare per oltre 2 miliardi di euro entro il 2030 e contribuire al traguardo della neutralità carbonica fissato al 2038 per l'intero gruppo. Le linee guida. A tal fine è stata delineata una strategia incentrata su quattro linee guida caratterizzate dalla lettera iniziale "R". ...