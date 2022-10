Russell Crowe Il Gladiatore diventa ambasciatore di Roma | l' attore riceverà l' onorificenza in Campidoglio

(Di martedì 11 ottobre 2022) Daaddi, il passo non è stato breve, per l'neozelandese, che nel 2000 diede vita al personaggio immortale del generale Massimo Decimo Meridio, in ...

Da gladiatore ad ambasciatore di Roma , il passo non è stato breve, per l'attore neozelandese, che nel 2000 diede vita al personaggio immortale del generale Massimo Decimo Meridio, in cerca di riscatto da una vita crudele. Venerdì prossimo, il sindaco di Roma , Roberto Gualtieri ...Sabato all'Auditorium Conciliazione parteciperà ad una masterclass aperta alle scuole di cinema e al pubblico nel corso della quale avrà modo di ripercorrere la sua carriera con un focus sui suoi ... Russell Crowe dona 5.000 sterline a una libreria in Inghilterra Dennis, licenziato perché Down: l'azienda prende provvedimenti contro il manager e pagherà la sua festa di pensionamento Per Russell Crowe sarà una settimana ricca di impegni a Roma, ospite della ...Ospite in Campidoglio dal sindaco Roberto Gualtieri, Russell Crowe verrà insignito di un’onorificienza per essersi fatto ‘Ambasciatore di Roma nel mondo’. In particolare, all’attore verrà consegnata u ...