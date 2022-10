Pardo rivela | Il mio addio a Mediaset? Ho scritto una lettera a Pier Silvio Berlusconi per scusarmi La verità è che

Il Sussidiario.net

Nel 2004, intervistato da Libération, l'autore di 'Pierrot le fou' (1965)di aver già ... Nel 1995 il festival di Locarno gli rende omaggio con ild'onore. Nel 2011 a lui si inchina anche ...Mertensquanto è stato difficile lasciare Napoli. Intervistato da Pierluigisu Dazn Mertens confessa: "Lasciare Napoli è stato un po' duro, ma ho trovato una nuova avventura e con la mia ... Pardo: 'A Mediaset 11 anni fantastici'/ 'Addio Non è stato sereno, il motivo...' I titolari di visti temporanei hanno protestato in tutto il Paese contro i tempi d’attesa eccessivi per la residenza permanente.La difesa aveva parlato di decisione che falsifica la storia, puntando sul fatto che l’uomo ritratto in piazza non fosse lui, ma la Corte d’Appello di Brescia ha confermato l’ergastolo ...