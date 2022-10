Napoli-Ajax | rissa e bottigliate tra opposte tifoserie in via Medina

(Di martedì 11 ottobre 2022) Unacon calci, pugni e colpi di bottiglia è avvenuta poco fa in via, nel centro di, tra tifosi locali e quelli dell', le due squadre che si affronteranno domani...

Le parole del tecnico del, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida con l'per la quarta giornata del gruppo A di Champions ...Commenta per primo Alla vigilia della gara contro il, l'attaccante dell'Steven Bergwijn ha presentato così la partita, analizzando anche il suo momento complicato: 'Ci sono periodi positivi e altri meno, io non posso fare altro che allenarmi ...Una rissa con calci, pugni e colpi di bottiglia è avvenuta poco fa in via Medina, nel centro di Napoli, tra tifosi locali e quelli dell'Ajax, le due squadre che si affronteranno ...È una partita che vale tanto, Spalletti l'ha definita una finale. Quella di domani sera contro l'Ajax potrebbe portare al Napoli la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con due ...