Le mani della Cina sulla tecnologia. L’alert degli 007 inglesi

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il Regno Unito, e per estensione il mondo democratico, si trova in un momento epocalestoria in cui occorre scegliere tra l’agire oggi per affrontare lapolazioneda parteo subirne le conseguenze do. È il focus del discorso odierno di Sir Jeremy Fleming, direttore del Government Communications Headquarters (l’agenzia di signals intelligence britannica), alla Rusi Annual Security Lecture 2022. Nonostante la grave crisi provocata dall’invasione russa in Ucraina, rimane dunque la Repubblica popolare la principale sfida da affrontare. Il Partito comunista cinese mira apolare lache utilizziamo tutti quotidianamente per aumentare la sua influenza in patria così come all’estero, ...