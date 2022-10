Lazio | a gennaio un esterno sinistro per continuare a volare | i nomi

(Di martedì 11 ottobre 2022) Mancano pochi dettagli allaper essere perfetta. Ai difetti in campo da limare sta pensando Sarri, ma gli servono ancora due pezzi di...

La prima storica vincita è datata 171998, appena un mese e mezzo dopo la partenza. Quel ... Al secondo posto c'è il(16 jackpot), seguito dall'Emilia Romagna a quota 13. Ci sono però ......e poi aspettare il ritorno di Dybala e Wijnaldum a. La Roma è attesa da un tour de force immane da qui alla sosta di novembre: Betis, Sampdoria, Napoli, Helsinki, Verona, Ludogorets,, ...Mancano pochi dettagli alla Lazio per essere perfetta. Ai difetti in campo da limare sta pensando Sarri, ma gli servono ancora due pezzi di ricambio. Uno è il centravanti di riserva, l'altro è il terz ...La Juventus potrebbe lanciare l'assalto già da gennaio a Milinkovic-Savic, centrocampista classe '95 della Lazio. Inoltre, la compagine bianconera osserverebbe per la difesa il profilo di Kiwior ...