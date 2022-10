Infortunio Rrahmani | arriva l’esito degli esami | brutte notizie per Spalletti

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il Napoli si prepara alla sfida di domani contro l’Ajax: gli azzurri hanno bisogno di un solo punto per qualificarsi alla fase successiva e strappare il pass per gli ottavi di finale con due giornate di anticipo., per il match contro gli olandesi, potrà contare nuovamente su Victor Osimhen, tornato dopo più di un mese dall’al bicipite femorale destro che lo ha fermato lo scorso 8 settembre. Non ci sarà invece Amir: il difensore kosovaro si è infortunato nell’ultima gara di campionato contro la Cremonese. Si sperava in undi entità minore, ma il comunicato del Napoli gela i tifosi: c’è lesione. Ecco il comunicato del club. Amir(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) “Glistrumentali effettuati ad Amir ...

L'di Dybala è la scappatoia che potrebbe portare il ct Scaloni a ripescare Simeone per ... Spalletti potrà lavorare durante i Mondiali con Meret, Elmas, Osimhen,, Raspadori, Politano,...L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito ad Amire al suosubito durante la gara contro la Cremonese: 'In difesa si è fermato, oggi farà gli esami strumentali, si teme uno stiramento nella zona degli adduttori della ...Questo il comunicato del Napoli: “Gli esami strumentali effettuati ad Amir Rrahmani, in seguito all’infortunio subito nel corso di Cremonese-Napoli, hanno evidenziato una lesione del tendine ...Il Napoli deve fare i conti con un brutto infortunio: il calciatore azzurro si ferma per una lesione muscolare. Ecco il comunicato Tegola pesante per il Napoli. Gli azzurri perdono un titolare per ...