Il ritiro russo dall’Ucraina unica via alla pace. Parla Bentivogli

Leggi su formiche

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il dibattito sullaè a un punto di svolta. E la linea maginot è stata tracciata da Sergio Mattarella che, in un suo recente intervento, ha richiamatonecessità di ristabilire “la verità”. La politica si divide e, tra Conte e Letta, è in atto una sorta di gara non solo per accreditarsi come custodi di un non meglio identificato pacifismo. Ma, specie da parte del leader pentastellato, è in atto una vera e propria operazione di legittimazione come interlocutore privilegiato di sindacati e corpi intermedi in generale. Ed è su questo punto, in particolare, che ci siamo confrontati con Marco, ex segretario generale dei metalmeccanici della Cisl. Il Presidente della Repubblica,ndo della questione Ucraina, ha detto che occorre ristabilire la verità. Questo è il concetto su cui avete costruito la ...