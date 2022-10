I Bastardi di Pizzofalcone 4 | online le prime anticipazioni e i nomi degli attori confermati

(Di martedì 11 ottobre 2022) Idiè una delle fiction Rai più amate dal pubblico. C'è grande attesa attorno alla quarta stagione, dopo il finale shock della terza. Vediamo qual è la situazione del cast della serie ambientata a Napoli. Premessa: questo articolo contiene riferimenti alla terza stagione e spoiler molto generici riguardanti la quarta. È passato esattamente un anno dalla messa in onda del finale dell'ultima stagione de 'Idi'. Durante il matrimonio tra Alex e Rosaria, l'ispettore Lojacono viene rapito e portato in un luogo segreto. Con ogni probabilità, c'entra l'arresto che ha fatto compiere ai danni del 'portavoce' della mafia che lo aveva raggiunto a Napoli, ricordandogli delle malefatte del suo passato. C'è grande attesa per scoprire cosa gli sia successo e se riuscirà, ancora una volta, ...

attore napoletano che abbiamo già visto nella fiction Rai, "Imma Tataranni" e come vicequestore Luigi Palma nella serie tv, sempre di Rai1 "Idi", in questa nuova fiction ...Lo interpreta l'attore napoletano Massimiliano Gallo ("Idi", "Imma Tataranni " Sostituto procuratore"), al suo primo ruolo da protagonista assoluto, diretto da Alessandro ...Un avvocato per protagonista, su Rai1 la serie tratta dai romanzi di De Silva. Massarini ritorna nei panni di Mister Fantasy: è la coscienza del protagonista