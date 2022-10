Haaland in panchina | il City sbaglia un rigore | in 10 per un' ora e fa 0 - 0 a Copenaghen

Solo che davanti Alvarez, di cui Guardiola dice sempre un gran bene, si è perso nell'attenta difesa del Copenaghen e la magia non è riuscita come quando a cercare di buttarla dentro c'è. I ...Leggi anche La dieta mostruosa del fenomeno: '6mila calorie al giorno, cuore e fegato di ... Al momento il cileno non è considerato tra i titolari ma il suo apporto dallaè spesso ...C'è Julian Alvarez e non Haaland nell'11 titolare di Copenhagen-Manchester City, valida per il quarto turno dei gironi di Champions League ...Ci sarebbe un altro dettaglio: più il contratto dell’attaccante si avvicinerà alla scadenza, più questa cifra si abbasserà. The Athletic rivela una clausola presente nel contratto di Erling Haaland co ...