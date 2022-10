Giulia Salemi in lacrime a Le Iene | monologo persiano | cosa ha detto

(Di martedì 11 ottobre 2022) A Leha fatto un discorso a sostegno delle donne iraniane per le proteste esplose dopo la morte di Mahsa Amini , la ventiduenne arrestata e uccisa perché indossava l'hijab in modo ...

A Le Ieneha fatto un discorso a sostegno delle donne iraniane per le proteste esplose dopo la morte di Mahsa Amini , la ventiduenne arrestata e uccisa perché indossava l'hijab in modo ritenuto ...: "Da piccola ero bruttina e pelosetta"/"Mamma mi impediva..." Masha Amini, Hadis Najafi, Nika Shakarami: chi sono ragazze iraniane, tutte morte Dopo Masha Amini , che ha scatenato le ...L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato della difficile situazione in Iran, paese natale della madre Fariba ...Giulia Salemi a sostegno delle donne iraniane a Le Iene: il messaggio dall'Italia sarà lanciato in persiano, lingua che conosce bene per le sue origini ...