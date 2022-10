Gf Vip | Gegia contro la Fiordelisi dopo la nomination | «Zocc**a» È bufera sui social

Antonella Fiordelisi è fidanzata con Gianluca Benincasa o è single/ Due testimonianze chiariscono tutto, la promessa di Antonella Fiordelisi di nominarla al GFLa nomination alla comica da ...Ovviamente non poteva che avanzare il nome di. I preferiti della Casa del GF7 sono risultati essere Daniele Dal Moro e George Ciupilan per i maschi e Carolina Marconi ed Elenoire Ferruzzi ...Gegia non digerisce la nomination! Ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7. Le emozioni non sono mancate. Innanzitutto Pamela Prati ha raccontato la sua definitiva verità ...Patrizia Pellegrino e Pamela Prati hanno aperto le danze ma ben presto si sono aggiunte Carolina, Gegia e Cristina Quaranta. Gf Vip Marco Bellavia torna con un videomessaggio LEGGI ANCHE > Gf Vip 7, l ...