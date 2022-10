Fmi | in 2022 deficit Italia al 5 | 4% | debito al 147 | 2%**

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 ottobre 2022) Roma, 11 ott. -(Adnkronos) - Dopo lo choc Covid, che nel 2020 aveva spinto il disavanzo dei conti pubblici al 9,6%, l'dovrebbe continuare il percorso di riduzione del, con un datoal 5,4% che il prossimo anno dovrebbe scendere al 3,9% per poi attestarsi nel 2024 al 3%. Lo stima il Fondo Monetario Europeo nel World Economic Outlook appena diffuso, in cui prevede per quest'anno un calo del rapporto/Pil al 147,2% (era balzato al 155,3% nel 2020) mentre - visto l'andamento del- potrebbe scendere nel 2024 al 142,5%.