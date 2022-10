Agenzia askanews

La pandemia da- 19 ha acuito i divari socio - economici in molti paesi, soprattutto nei contesti più ... A rivelarlo è il nuovo rapporto die Development Finance International (DFI), ...... policy advisor per le emergenze umanitarie diItalia " Nel 2019 infatti le autorità greche ... In attesa della revoca delle restrizioni per il- 19, ha compiuto diciotto anni e perso la ... Covid, Oxfam: con pandemia disuguaglianze in aumento Half of the poorest countries saw health spending drop despite the pandemic, while most countries froze or even lowered taxes on the rich and corporations.Roma, 11 ott. (askanews) - La pandemia da COVID-19 ha acuito i divari socio-economici in molti paesi, soprattutto nei contesti più vulnerabili ...