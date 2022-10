Covid | in Abruzzo registrati altri 1683 positivi e 2 decessi Chieti la provincia più colpita

(Di martedì 11 ottobre 2022) L'Aquila - Sonoi casialoggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 571383. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (una 76enne, mentre il secondo è risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3683. Nel numero dei casisono compresi anche 549604 dimessi/guariti (+1108 rispetto a ieri). Gli attualmenteinsono 18096 (+572 rispetto a ieri). Di questi, 163 pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1192 tamponi molecolari (2496167 in ...

- Sono 1.683 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 ottobre 2022 in, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino- 19 della Regione. Si registrano altri 2 decessi. Nel ......in Puglia 13.632 in Piemonte 10.842 in Toscana 4.122 nelle Marche 5.588 in Liguria 3.683 in... il rischio di una doppia ondata die influenza Si tratta di un'epidemia gemellare, ovvero di ...TERAMO - Isolati anche in Abruzzo i primi casi di Covid-19 riconducibili alla variante Centaurus. Si tratta di tre pazienti del Teramano, due a Corropoli e uno ad Alba Adriatica. I campioni sono stati ...Sono 65.925 (ieri 15.089) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 22.896.742. Rispetto a lunedì sc ...