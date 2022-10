ATA | domanda assistenti amministrativi per ricoprire incarico DSGA Interpello Rieti

Voglioinsegnare.it

Scadono il 21 ottobre le domande di pensionamento per il personale docente e. Il 28 febbraio scadono le domande per i dirigenti scolastici. Su Polis Istanze online sono ... a67 anni al 31 ...La MAD è unainformale da inoltrare direttamente ai dirigenti scolastici proponendo la propria candidatura, per svolgere supplenze come personale educativo,o docente, sui posti comuni e ... Messa a Disposizione ATA 2022/2023, i dettagli per l'invio Ancora troppo bassi gli stipendi dei docenti e del personale Ata della scuola: in arrivo 100 euro in più nel cedolino dal nuovo contratto 2019-2021 ...Lo tsunami Covid che si è abbattuto sul mondo del lavoro e la crisi economica dilagante, tra caro bollette e inflazione, hanno ridisegnato priorità e ambizioni occupazionali. In ...