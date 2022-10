Angela Lansbury | morta la ‘Signora in giallo’ | tra 5 giorni avrebbe compiuto 97 anni

(Di martedì 11 ottobre 2022) Èla “signora in giallo“:, l’amata attrice che interpretava il ruolo di Jessica Fletcher, è deceduta oggi all’età di 96. A renderlo noto direttamente la sua famiglia attraverso un comunicato stampa. «I figli di Damesono rattristati nell’annunciare che la loro mamma èserenamente nel sonno nella loro abitazione di Los Angeles alle ore 1:30 di oggi, martedì 11 ottobre 2022, a soli cinquedal suo 97esimo compleanno».: chi era la signora in giallo L’attrice, molto amata anche in Italia come nel resto del mondo, era nata a Londra il 16 ottobre del 1925. Rimasta orfana di padre a soli 9, nel corso della II guerra mondiale scappa ...

