A metà novembre in piazza per la pace. Concorrenza aperta fra Pd e 5 Stelle

Agenzia ANSA

- Giovedì invece, davanti all'ambasciata russa, sit - in di protesta contro la guerra. Ci sarà il segretario dem Letta che prova così a ricompattare le varie anime del suo partito e brucia sul tempo ...... come anche il sovrano ha sottolineato, risentirà non solo del clima politico e delle difficoltà economiche, ma, da, anche della stagione monsonica. Il governo si è mosso in fretta ... La manifestazione della Pace Acli-Arci a metà novembre