Zelensky alla fine della giornata nera | «Rischio ancora in corso | state al sicuro Ora la battaglia sarà più dura»

Leggi su open.online

(Di lunedì 10 ottobre 2022) «Ricostruiremo tutto ciò che è stato distrutto oggi dall’attacco di oggi dei terroristi russi. I lavori di ricostruzione sono inin tutta l’Ucraina. È solo questione di tempo». Sono le parole del presidente ucrainonel videomessaggio quotidiano serale pubblicato su Telegram, a seguito dei bombardamenti russi che hanno colpito Kiev e diverse città dell’Ucraina. «Degli 84 missili russi lanciati contro l’Ucraina, 43 sono stati abbattuti, così come 13 droni su 24: ogni 10 minuti ricevo un messaggio di un drone iraniano abbattuto dai nostri militari», ha proseguito il leader di Kiev., neldel suo dis, ha sottolineato che «l’Ucraina non può essere intimidita, ma solo farsi trovarepiù unita e forte, perché il nostro Paese non può essere fermato, ...