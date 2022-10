Ultime Notizie – Urban Award 2022 | quale sarà la città più sostenibile?

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Si è appena conclusa la Settimana Europea della Mobilitàe per i Comuni italiani si apre l’opportunità di far conoscere i progetti realizzati per rendere lesempre più green. C’è tempo fino al 7 novembreper partecipare a, Premio per la mobilità, ideato da Ludovica Casellati, direttrice di Viagginbici.com e Luxurybikehotels.com,e organizzato con Anci, in collaborazione con Openjobmetis Spa, Intesa Sanpaolo, Bosch eBike Systems e Confindustria Ancma.ha lo scopo di premiare i Comuni più virtuosi, che investono concretamente nella mobilitàe farne conoscere i progetti, perché siano un incentivo anche per altre ...