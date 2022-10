Ucraina | Calenda | manifestazioni pace? C' è componente immorale

(Di lunedì 10 ottobre 2022) "Credo che leper laabbiano unadi immoralità perchè non dicono che c'è un aggressore e un aggredito e così perdiamo la bussola morale e politica". Così Carlo, ...

"Dobbiamo fare insieme il più possibile l'opposizione. Altrimenti faremo il regalo più grande a Meloni ", dice il segretario. Ma non mancano le tensioni nel partito. De Micheli attacca: "Vogliono sile ...(ANSA) - PECHINO, 10 OTT - La Cina chiede una de-escalation in Ucraina dopo le decine di esplosioni che hanno scosso diverse città, tra cui Kiev, come apparente ritorsione di Mosca alle esplosioni sul ...