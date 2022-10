Thiago Alcantara ‘preoccupazione’ per Klopp scelto dopo la sconfitta del Liverpool contro l’Arsenal

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Breaking:ha fatto qualcosa di “un po’ preoccupante” nelladeldomenica, secondo Danny Murphy. I Reds hanno perso 3-2i Gunners all’Emiratesin una partita che Jurgenammette di aver messo fine alle loro speranze di sfidare per la Premier League. Nella loro analisi del gol di Bukayo Saka, il secondo del, Murphy e Dion Dublin hanno individuato i giocatori delche avrebbero dovuto fare meglio. Dublino ha detto Partita del giorno che Trent Alexander-Arnold avrebbe dovuto lasciare Jordan Henderson per occuparsi di Gabriel Martinelli prima che la stella delincrociasse per Saka per toccare casa. “Per il Saka ...

... Sakala, olak, Kent Indisponibili : Lawrence (ginocchio), Souttar (caviglia) In dubbio : nessuno In diffida : Lundstram Liverpool : Alisson Becker; Gomez, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Henderson,...Arsenal - Liverpool, partita pazzesca: vittoria Gunners tra rigore, polemiche e alta tensione Arsenal - Liverpool©LaPresseIl momento di massima tensione arriva intorno al 73 quandoe ...Reds foram derrotados por 3 a 2 na última rodada da Premier League para os Gunners, subindo para 14 pontos de distância da equipe comandada por Klopp ...Liverpool di scena in casa dei Rangers per la quarta giornata di Champions League: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.