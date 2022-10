Stefano Ricci | sfilata faraonica per i 50 anni Luxor apre le sue porte al Made in Italy - Moda

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Passerella d'eccezione nel Tempio di Hatshepsut per il brand dell'altamaschile. Abiti da sera, ma anche sahariane, tute e ...

Passerella d'eccezione nel Tempio di Hatshepsut per il brand dell'alta moda maschile. Abiti da sera, ma anche sahariane, tute e ...Dalla piccola sala che non ha mai perso il gusto underground sono passati Edoardo Sanguineti, Rodrigo Garcia,Massini, Forced Entertainment,/Forte, il Royal Court Theatre con Martin ...Passerella d'eccezione nel Tempio di Hatshepsut per il brand dell'alta moda maschile. Abiti da sera, ma anche sahariane, tute e maglieria ...La Puglia a Luxor con il supermodello di origini castellanetane Luxor (Egitto) – Quattrocento invitati arrivati a Luxor, nello ...