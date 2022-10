Scordatevi le vacanze | cosa può succedere tra poche settimane

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) «È una decisione difficile, ma non ci sentiamo di avviare una stagione in questi condizioni. Ci sono troppe incognite». Se la cerchi su Google, la stazione sciistica Panarotta 2002, un piccolo comprensorio di appena sette piste a qualche decina di chilometro più a est di Trento, trovi scritto: «Temporaneamente chiuso». Epperò quel "temporaneamente" resterà così per (almeno) tutto l'inverno 2022-23. Hanno deciso di non riattivare gli ski-lift, a Panarotta. Ma quale SuperG, qui lo slalom è tra le bollette da capogiro. Mazzate che in un mese solo, quello di dicembre, Matteo Anderle, che alla società Panarotta 2002 fa il presidente, stima possano arrivare intorno ai 60mila euro. Come fai? «L'anno scorso, nello stesso periodo, abbiamo ricevuto un conto di 20mila euro, adesso pensiamo di pagare il triplo. Non è sostenibile. Non c'è neanche la certezza della neve naturale». Il che, forse, a ...