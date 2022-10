LIVE Maestrelli-Wolf 6-4 2-6 1-6 | ATP Firenze 2022 in DIRETTA | l’americano rimonta l’azzurro e conquista la vittoria in tre set

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.26 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: non sono bastati 9 ace e un solo doppio fallo a Francescocontro i due ace e due doppi falli di Jeffrey John, che ha messo in campo il 57% di prime a 72. 70% di punti con la prima perche ha piazzato anche il 67% di punti con la seconda annullando tre palle break su quattro. 16.24 Francescoesce all’esordio adove aveva ottenuto una wildcard perdendo in tre set contro Jeffrey Johnin un’ora e cinquantasette minuti. Il tennista americano vola al secondo turno contro la testa di serie #4 Maxime Cressyndo in un match dove l’italiano era riuscito a imporre il suo gioco prima di un calo ...