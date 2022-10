iPhone 14 sembra avere grandi problemi con le montagne russe

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Una funzione chevatutte le caratteristiche della trovata geniale si sta rivelando un boomerang. In occasione dell’Apple event dello scorso 7 settembre, l’azienda di Cupertino non si era limitata ad annunciare la messa in commercio dei suoi nuovi dispositivi, ma anche di altre novità che riguardano universalmente alcuni device. Tra queste c’è anche il cosiddetto “crash detection“, un sistema che attraverso i sensori è in grado di rilevare un incidente che ha coinvolto il possessore di un telefono o di uno smartwatch. Si tratta di una delle novità più apprezzate, tra gli altri, anche dell’14. Ma l’esperimento non sta andando benissimo. LEGGI ANCHE > Su Reddit chi ha comprato l’14 dice dicon la fotocamera su TikTok, Snapchat o Instagram Come ...