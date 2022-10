Incontri aperti alla popolazione nelle Case di Comunità della Asst Papa Giovanni XXIII

Eco dalle Città

... tutti i 21 appuntamenti in calendario sono gratuiti ea tutti, così come l'orario della ... Trae degustazioni, si potranno conoscere i prodotti selezionati dai presidi Slow Food della ...Le modalità saranno discusse durante una serie di, alcunial pubblico, che si terranno a Santa Margherita Ligure il 15 e il 16 ottobre 2022. I giornalisti presenti saranno Esma Cakir, ... "Torino Carbon Free, per una città libera dal fossile": ciclo di incontri aperti sulla decarbonizzazione Il Comune di Santa Margherita Ligure, che si è impegnato con l'Ordine dei Giornalisti liguri come partner nell'ambito del progetto Stop Fake News, e che nell'estate del 2021 ha ospitato il primo stori ...In palio centinaia di borse di studio per gli studenti delle superiori. Sono 56 i Paesi dove l'associazione sviluppa i suoi programmi riservati per il 2023/24 ...