Governo | Berlusconi | non possono esistere veti tra alleati

(Di lunedì 10 ottobre 2022) "Posso dire due cose. Non esistono, non, fra partitio pregiudiziali verso qualcuno. Non procederemo con il 'manuale Cencelli' in uso nella Prima Repubblica, ma ...

Così, in un tweet, Silvio. 10 ottobre 2022Se quello dipare un ricatto , la Meloni non lo accetta poichè vuole uncompetente e di alto profilo e, di conseguenza, non vi dovrebbe rientrare la Ronzulli. Iscriviti alla ...Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, su delega della Procura di Monza, ha eseguito un sequestro preventivo «fino a 344.348,31 euro» nei confronti ...Roma, 10 ott. (askanews) - 'Posso dire due cose. Non esistono, non possono esistere, fra partiti alleati, veti o pregiudiziali verso qualcuno.