Fiorentina - Lazio 0 - 4 | le pagelle | Milinkovic è una meraviglia Zaccagni implacabile

Il posticipo di Serie A finisce 0 - 4. Terzo poso in classifica per i ragazzi di ...... "Non ho nulla da dire ai ragazzi, il risultato è bugiardissimo" Vincenzo Italiano ha parlato nel post partita di. Queste le dichiarazioni del tecnico della viola. PARTITA ...Fiorentina, Italiano: “Abbiamo un problema enorme. Non facciamo gol. La Lazio ci ha subito ma tornano a casa con quattro ret segnate” “Anche oggi siamo partiti bene. Non mi sono piaciuti solamente gli ...AGI - La Lazio passa al 'Franchi' con un rotondo 4-0 e aggancia Udinese ... poi come realizzatore della rete dello 0-2 su assist di Milinkovic Savic. E pensare che era stata la Fiorentina a farsi ...