Finn Balor | “Dominik ha un potenziale estremo”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La carriera diMysterio è totalmente svoltata da quando in quel di Cardiff ha voltato le spalle al padre Rey Mysterio unendosi al Judgment Day. A capo del gruppo c’èche in quel di Extreme Rules ha affrontato Edge. Proprio lo stessosta lavorando molto sul neo entrato per renderlo piu’ a suo agio sul ring. Come stanno le cose “Penso che sia giusto renderlo piu’ a suo agio sul ring. E’ un ragazzo giovane e penso che non sia facile essere nella sua posizione. Molti potrebbero essre gelosi di lui per quelo che rappreseta il padre. Haed ha un futuro roseo dinnanzi a se.”

