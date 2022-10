Federica Panicucci | scontri bomba in diretta

Leggi su formatonews

(Di lunedì 10 ottobre 2022)shock durante Mattino Cinque:ha dovuto placare le tensioni in studio. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto nelle ultime ore. Perquello oggi non è stato di certo un buon giorno, infatti la nota conduttrice ha dovuto fare i conti con alcuni ospiti durante la sua trasmissione. Il motivo? Alcune dichiarazioni dell’avocato di Alessia Pifferi avrebbero fatto infuriare la presentatrice. Ma andiamo a scoprire di cosa si tratta.si arrabbia con la sua ospite a Mattino CinqueQuesta mattina, come di consueto è andato in onda l’amato programma di. Il tema cult della puntata è stato quello riguardante Alessia Pifferi, nota alla cronaca per ...