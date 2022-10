Dopo un tumore al seno | tornare ad avere una vita intima soddisfacente può comportare difficoltà | sia dal punto di vista fisico che emotivo Come fare? Ne abbiamo parlato con la ginecologa e sessuologa Raffaela Di Pace

(Di lunedì 10 ottobre 2022)ale sessualità: un tema di cui non si parla molto ma che rappresenta invece un aspetto importante per il benessere delle donne che hanno dovuto affrontare la malattia. Nonostante rappresenti il cancro più frequente, infatti, ilalla mammella ha oggi tassi di guarigione molto alti grazie alla diagnosi precoce e all’avanzamento delle cure. Questo significa che sono molte le donne guarite che si trovano ad affrontare il post-malattia, con tutte le conseguenze che questo comporta. Se da un lato il desiderio diaduna, anche sessuale, normale è forte, dall’altro la malattia può lasciare strascichi importanti daldipsicologico. Senza considerare che le terapie per il...

la Repubblica

Poche settimane più tardi, Carbonero si era dovuta operare per unmaligno alle ovaie, che si è ripresentato due anni. Tra le cause della separazione, secondo la stampa scandalistica ...In Spagna c'è chi lancia l'ipotesi di una provocazione nei confronti dell'opinione pubblica con cui avrebbe voluto rispondere alle decine di flirt che gli sarebbero stati attribuitila ... La sessualità difficile dopo il tumore, parliamone Filippa Lagerback è intervenuta nella prima puntata di Che tempo che fa in collegamento da casa, causa Covid. Fonte: RaiPlay.it ...L’ex portiere del Real Madrid e della Nazionale spagnola (con cui ha vinto un Mondiale e due Europei), protagonista di un giallo social dopo cui è stato vittima di una pioggia d’insulti ...