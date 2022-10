Annalisa è la nuova Local Muse di YSL Beauty

Leggi su amica

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Courtesy of YSLPress Office Quella volta ti aspettavo in Saint Laurent, ero bellissima. Bellissima! Con il singolo Bellissima uscito il 2 settembre 2022,ci aveva già rivelato tutto, senza che lo sapessimo. La cantante da 18 Dischi di Platino e 12 Dischi d’Oro, infatti, è il nuovo volto rappresentativo di Yves Saint Laurent Beuty. Una musa sensuale e giocosa, ma anche determinata ed energica, che incarna la natura della Maison. «Ho scritto Bellissima in un momento decisivo della mia carriera», racconta. «Quell’attimo in cui ti guardi allo specchio e decidi che, una volta azzerati tutti i filtri, puoi finalmente costruire qualcosa di completamente nuovo». Il momento giusto per far brillare la luce dentro di sé. Un’anima determinata, libera e coraggiosa, che non nasconde i suoi contrasti. La canzone, che segna ...